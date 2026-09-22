Getafe tacha de "insolidarios" a Madrid y la Comunidad por trasladarle el impacto de los conciertos de Shakira

Cientos de personas durante el primer concierto de la residencia de Shakira en España, en el Estadio Shakira en el recinto Iberdrola Music - Ricardo Rubio - Europa Press

GETAFE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha tachado de "absolutamente egoístas e insolidarios" al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad al entender que han trasladado a su localidad el impacto de los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music, recinto limítrofe entre Villaverde y el municipio del sur.

La regidora ha cifrado en 15.000 las personas de media que se desplazaron por la ciudad tras el concierto de la artista colombiana y ha acusado a ambas administraciones de haber cerrado sus calles a los vehículos que acuden a recoger a los asistentes, que, a raíz de esta decisión, han acabado en su municipio.

Ha explicado que taxis, VTC y particulares que buscan recoger a familiares o amigos después de los conciertos encuentran dificultades para acceder al entorno del recinto y terminan desplazándose hacia Getafe.

Hernández ha situado especialmente el impacto en Getafe Norte y El Casar, donde ha denunciado problemas de circulación, aparcamiento y ruido durante las noches de los conciertos. "Han venido a dinamitar, han hecho saltar por los aires la tranquilidad de un barrio como Getafe Norte", ha señalado en referencia a la actuación de las administraciones madrileñas.

Asimismo, ha puesto como ejemplo las motocicletas que, según ha indicado, se aparcan en el entorno de los barrios y ha advertido de las molestias que pueden generar durante la madrugada. "Arrancar una moto, depende también de las características de la moto, a las 3 de la mañana a lo mejor al vecino de al lado le molesta un poco", ha apuntado.

LA M-45

La primera edil también ha señalado las afecciones en la M-45 que terminan sufriendo habitantes de otras zonas de la localidad. En este sentido, ha asegurado que los vecinos de Perales del Río que utilizan esta vía tienen que consultar qué conciertos se celebran para planificar así sus desplazamientos.

La alcaldesa ha defendido que el Gobierno municipal ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno y con los promotores para abordar estas cuestiones, pero ha reclamado una mayor implicación de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. "En lo que supuestamente son mejoras, todo se lo carga a las costillas del promotor correspondiente", ha criticado.

De igual modo, ha cuestionado la reciente decisión de facilitar una apertura anticipada de las puertas del recinto a petición del promotor de Shakira. Hernández ha advertido de que la medida puede incrementar el número de personas que atraviesen Getafe antes de los conciertos. "A lo mejor son 20.000. Y al concierto siguiente son 25.000", ha planteado.

MEDIDAS MUNICIPALES

Por otro lado, siguen realizando mediciones acústicas y mantienen el cierre del aparcamiento del Coliseum durante los conciertos para uso exclusivo de los vecinos de Getafe, como una medida "necesaria ante la situación generada en los barrios".

A su juicio, todas estas actuaciones, realizadas desde lo local, suponen una duplicación de medios municipales que debería evitarse con una respuesta coordinada de las administraciones responsables.

Ha asegurado que seguirá defendiendo los intereses de los vecinos. "Vestimos la camiseta de Getafe y no hay nada que nos pueda hacer parar en defender los intereses de los vecinos y de las vecinas", ha concluido.