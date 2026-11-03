Gisela dará el pistoletazo a la Navidad de Xanadú el 20 de noviembre con un espectáculo musical inspirado en Disney

Archivo - COMUNICADO: Gisela será la protagonista del encendido de Navidad en Xanadú - PABLO NICENBOIM MOLINA - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Gisela será la protagonista del tradicional encendido de Navidad de Xanadú el próximo 20 de noviembre con un espectáculo musical en el que estará acompañada de princesas e inspirado en las canciones de las películas de Disney.

El evento, a las 19 horas en el escenario de 'ágora', marcará el inicio de la programación navideña en Xanadú, según ha destacado el centro comercial en un comunicado.

Conocida por su participación en la primera edición de 'Operación Triunfo', Gisela fue seleccionada durante el concurso para interpretar 'Aquella estrella de allá', de la película 'Peter Pan'. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria vinculada a las bandas sonoras de Disney, convirtiéndose en una de las voces de referencia de la compañía en España.

Entre sus interpretaciones destacan canciones de películas como 'La Bella y la Bestia' y 'Frozen 2'. Precisamente, su participación en esta última producción le permitió actuar en la gala de los premios Oscar celebrada en febrero de 2020.

"Xanadú es un lugar único, y me siento muy afortunada de poder dar la bienvenida a la Navidad en este espacio tan especial. Es una suerte poder compartir momentos bonitos en familia y éste va a ser uno de ellos. Vamos a soñar, a imaginar y a volver a la infancia", ha señalado la cantante.

Inaugurado en 2003, Xanadú es uno de los principales complejos comerciales y de ocio de la Comunidad de Madrid. Cuenta con una superficie de 154.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, más de 220 establecimientos y 10.000 plazas de aparcamiento.