Gisela enciende la Navidad en el Xanadú. - ARMANDO ROMERO

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Xanadú dio la bienvenida a la Navidad este viernes con Gisela como protagonista que cantó algunos de sus temas más conocidos en una actuación llena de "magia y emoción".

La conocida cantante ha sido la madrina de excepción del tradicional encendido de luces con el que el complejo madrileño arrancó estas fechas tan especiales, ha indicado Xanadú en un comunicado.

El espacio de 'ágora', situado en la zona de restauración de Xanadú, acogió "una tarde llena de sorpresas" que arrancó a las 19 horas con la actuación de la ex concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo'.

Acompañada de Campanilla, la Sirenita, Bella y Jasmín, Gisela interpretó algunos de sus temas y animó al público asistente a cantar con ella canciones como 'Aquella estrella de allá', 'Bella y Bestia', 'Parte de él' o 'Un mundo ideal'.

Uno de los momentos "más especiales" llegó con '¡Suéltalo!', la versión en castellano del célebre tema de 'Frozen' al que la propia cantante pone voz en la película. Tanto niños como mayores corearon todos juntos la canción, poniendo así la banda sonora al inicio de las celebraciones navideñas en Xanadú.

Gisela se mostró "emocionada" tras haber sido una de las protagonistas del encendido en Xanadú. "Ha sido increíble sentir el cariño y el calor de la gente y poder compartir momentos tan bonitos con todas las personas que han venido", destacó, para subrayar también que fue "muy especial" ver "las caritas de ilusión de los peques, y no tan peques, desde el escenario"

CANTAJUEGO, EL PAYASO TALLARÍN Y PAPÁ NOEL

Tras la actuación de Gisela, la música continuó de la mano de CantaJuego y el Payaso Tallarín, que hicieron animaron a los más pequeños. Al ritmo de canciones tan conocidas como 'El auto de papá', 'Todo el mundo en esta fiesta', 'La Mané' y 'Coco en su cueva', la formación infantil puso a cantar y a bailar a todo el público con un espectáculo lleno de "risas, alegría y mucha diversión".

La tarde contó, además, con la llegada de Papá Noel que se deslizó junto a sus elfos por la pista de nieve de Snozone antes de dirigirse a 'ágora' para participar en el encendido.

Ya todos juntos en el escenario, protagonistas y público asistente compartieron los últimos segundos de la cuenta atrás para pulsar el botón que encendía las luces de Navidad de Xanadú, poniendo así "el broche de oro a una tarde de música, ilusión, magia y mucha emoción".

Al terminar el acto, los más pequeños tuvieron la oportunidad de ir a visitar y conocer al Papá Noel para entregarle sus cartas con sus deseos para esta Navidad.

Hasta el 24 de diciembre, Santa Claus recibirá a todos los niños en su casita, situada en Plaza Xanadú, donde compartirá con ellos "momentos inolvidables antes de emprender su gran viaje para repartir ilusión y regalos por los hogares de todo el mundo".