La glorieta dedicada al periodista Pepe Domingo Castaño se completa con una bandera de España en un mástil de 18 metros - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asistido al izado de la bandera nacional por parte de policías de gala en la glorieta dedicada al periodista Pepe Domingo Castaño que da acceso al barrio de Valdemarín, en Moncloa-Aravaca, una enseña de 500 por 750 centímetros sobre un mástil de 18 metros de altura.

Almeida ha estado acompañado por la viuda del periodista, Teresa Vega, y el concejal-presidente del distrito, Borja Fanjul. La bandera forma parte de la remodelación de la rotonda llevada a cabo por la Junta Municipal con una inversión de 100.000 euros.

Se ha sustituido el diseño anterior por otro de mayor valor ornamental, utilizando criterios de jardinería sostenible que permite un consumo de agua muy bajo o casi nulo. El nuevo diseño incorpora un mosaico compuesto por macizos de plantas con flor y superficies de áridos de distintos colores, así como el rótulo de letras corpóreas con el nombre del barrio.