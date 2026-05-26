Gobierno de Almeida insiste en revisar el convenio de las trabajadoras de escuelas infantiles para subidas salariales

Archivo - Pasillo con dibujos y mochilas colgadas del Centro de Educación Infantil La Gacela, cerrada durante la fase 1 de la desescalada en Valencia. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha defendido que el Consistorio tiene "pulmón suficiente" para asumir la subida salarial reclamada por las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales, aunque ha condicionado esa posibilidad a una revisión del convenio colectivo por parte de patronal y sindicatos.

Así lo ha señalado durante el Pleno de Cibeles después de que la concejala socialista María Caso haya criticado el modelo del PP, con el que se deja a "unas 8.000 familias sin plaza pública".

Caso ha sostenido además que las educadoras, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril, son "las principales agraviadas" de ese modelo y ha reprochado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida las prórrogas de los contratos. "En tres minutos sí cabe que usted se comprometa con ellas a no hacer más prórrogas", ha afirmado, antes de pedir "compromisos muy concretos" al Gobierno municipal.

En su respuesta, Fernández ha defendido que el Ayuntamiento "aplicará el convenio colectivo" y que siempre intentará "favorecer a las trabajadoras". Asimismo, ha asegurado que la financiación prevista en los contratos prorrogados "podría asumir los costes derivados de las tablas salariales establecidas en el convenio colectivo", siempre que así lo interprete la comisión paritaria prevista en el propio convenio.

"La solución está en la patronal y los sindicatos", ha reiterado el delegado, quien ha recordado reuniones con las trabajdoras en dos ocasiones "en nombre del alcalde", una de ellas junto a la exvicealcaldesa Marta Higueras. "Les he trasladado que tenemos el pulso suficiente, el pulmón suficiente, para asumir esa subida. Pero para eso hay que revisar el convenio", ha insistido.

Fernández también ha defendido el modelo de colaboración público-privada y ha recordado que la Red Municipal de Escuelas Infantiles cuenta actualmente con 76 centros y 8.692 plazas. Además, ha reprochado a la izquierda que critique ahora la gestión indirecta cuando, según ha señalado, este modelo ya existía durante el mandato de Manuela Carmena.

El delegado ha acusado al PSOE de actuar con "cinismo" y ha rechazado las críticas de la oposición, al tiempo que ha pedido a las trabajadoras que "no se dejen engañar". "Nosotros creemos en el modelo de colaboración público-privada, y lo decimos en la oposición y también en el Gobierno", ha concluido.