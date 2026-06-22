El Gobierno de Almeida "sí va a cumplir el acuerdo" en "vestuarios" del PAU de Carabanchel, donde "no habrá un cantón"

Archivo - Protesta vecinal contra el cantón de limpieza de la calle Morales, en el PAU de Carabanchel - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Martínez Páramo, ha asegurado que el equipo de Gobierno "sí va a cumplir el acuerdo" vecinal con respecto al "parque auxiliar" con "vestuarios" del PAU de Carabanchel, en la parcela del número 27 de la calle Los Morales, que "no (será) un cantón".

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha llevado a la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad el documento firmado por el entonces delegado del área con la vecindad el 29 de noviembre de 2022 con "el acuerdo alcanzado para que el cantón de limpieza nunca se instale en dicha parcela". En la misma línea ha ido el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, recordando que para un cantón de limpieza "se buscaría una parcela alternativa".

"Por supuesto que vamos a respetar, y siempre lo hemos hecho, y respetaremos el acuerdo que se adoptó, aún siendo un acuerdo de un concejal del equipo de Gobierno pero de otro partido (CS)", ha contestado Martínez Páramo. "Por supuesto que vamos a respetar los acuerdos y no va a ir un cantón ahí", ha reiterado ante la vecindad de Carabanchel presente en la comisión.

Sin embargo, desde Más Madrid han apuntado que el delegado del área, Borja Carabante, firmó un decreto en abril de este año con el que "se aprobaba el proyecto técnico para la construcción de un cantón de limpieza en la calle de Los Morales". "¿Había informes a los vecinos antes de la firma de este decreto? No. No solo no les informaron sino que se estaban saltando a la torera el compromiso que por escrito adquirieron tres años y medio atrás con ellos", ha afeado Esther Gómez.

"Los vecinos de Los Morales se han tenido que enterar sobre la marcha que el alcalde de Madrid y el delegado de Urbanismo les han traicionado, engañado y han decidido no cumplir el compromiso por escrito y actuar a sus espaldas", ha reprochado Esther Gómez.

A lo que ha sumado que en poco más de dos meses, "desde que vieron que las máquinas volvían a entrar en la parcela", los vecinos "han sido engañados de manera reiterada con varios compromisos de paralización de las obras, que no se han producido". "Y Carabante decía en declaraciones a prensa que tan solo eran unos vestuarios para que los trabajadores guardaran sus enseres, cuando apenas unas semanas antes firmaba un decreto que decía que era un cantón de limpieza", ha apostillado.

"LOS VECINOS NO SE CREEN NADA PORQUE NO PARAN DE ENGAÑARLES"

Gómez ha puesto encima de la mesa que "hace un par de semanas se les ha prometodo un espacio, que esta vez sí dicen que sólo contemplarán vestuarios y el resto de la parcela será cedida para el uso de los vecinos. ¿A quién deben creer los vecinos? ¿Al Carabante de 2022, al de abril de 2026 o al de junio de 2026? Es que esto es un cachondeo", ha condenado Gómez. Por eso "los vecinos no se creen ya nada de ustedes porque no paran de engañarles".

Más Madrid ha añadido que además ahora se condiciona a "un supuesto convenio que dura cuatro años y luego ya se verá". "Dejen de jugar con los vecinos y de engañarles", ha exigido Esther Gómez.

Desde Vox Ortega Smith se ha referido a una sensación de "cierta incredulidad con respecto a la afirmación de que van a cumplir los acuerdos" cuando "no los han cumplido, por ejemplo, acabando con la zona de bajas emisiones en Madrid".

"ESTAMOS UN POCO ESCAMADOS"

"Pero si hablamos de los cantones, es que estamos ya un poco escamados con lo que ha pasado en Montecarmelo, entre lo que se dijo que no se iba a hacer y lo que se ha hecho. Entonces las dudas surgen", ha expuesto Ortega Smith.

En Vox temen que, después de los vestuarios, "pongan una pica en Flandes y después pongan unos guardacarritos de limpieza, y luego vienen las plazas con los camiones y luego los contenedores, y luego los acopios de sal, y luego las oficinas, y luego 11.000 metros cuadrados". En definitiva, Ortega ha reclamado al Gobierno que "diga claramente qué es lo que van a hacer".

Ortega Smith ha demandado claridad sobre las dos parcelas que quedan a los márgenes como zonas verdes, de tal manera que esa calificación "garantice a todos que realmente con el paso del tiempo no van a ampliar ese pequeño vestuario en un cantón de limpieza grande".

PARQUE AUXILIAR

"Me reitero en que por supuesto que vamos a dar cumplimiento, como además así se lo he expresado a los propios vecinos en no sé cuántas reuniones en menos de un mes, y vamos a cumplir. Lo que me llama poderosamente la atención es que a estas alturas de curso haya que explicar a la oposición la diferencia entre un cantón y un parque auxiliar", ha contestado Martínez Páramo.

El concejal del PP ha espetado a la oposición que "si de verdad creen que ahí va un cantón es que no tienen ni idea de cómo funciona la ciudad de Madrid, sus contratos, ni el contrato de recogida ni el de limpieza".

"Lo que firmó el delegado es un parque auxiliar, que no tiene nada que ver con un cantón, por eso he dicho que respetamos el acuerdo y ahí no va a ir ningún cantón", ha repetido Martínez Páramo, que ha indicado que en el acuerdo de 2022 "iba servicio nocturno y diurno de limpieza, compactadora, aparcamiento, vestuario... Un cantón de limpieza. ¿Saben lo que va ahora? Un parque auxiliar de 130 metros con un vestuario masculino y femenino y plazas de aparcamiento obligadas por ley única y exclusivamente", ha descrito.

"Hemos pactado con los vecinos el cederles el resto de la parcela, que todavía estamos pendientes de que nos contesten al convenio, que es de cuatro años porque así lo marca la ley, no se puede más de cuatro años. Vamos a usar poco más de 100 (metros) para vestuarios, el resto iría para ellos con el compromiso que viene en el convenio de la recalificación a zona verde precisamente por el miedo de no poder ampliar a futuro en esa parcela", ha aclarado el concejal delegado de Limpieza. "Nosotros defendemos a los operarios de limpieza", ha concluido.