Gobierno de Almeida sostiene que el fallo de cocheras de Cuatro Caminos no es firme y que trabaja en nueva ordenación

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la transformación de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos no es firme y ha señalado que el Ayuntamiento trabaja ya con los vecinos en una nueva ordenación urbanística para este ámbito de la capital.

En declaraciones a los medios desde La Central, Carabante ha explicado que aún queda pendiente la resolución de un recurso presentado por la Comunidad de Madrid. "Quedaba un recurso que presentó la Comunidad de Madrid en el trámite y todavía no se ha admitido o inadmitido y, por tanto, esa sentencia no es firme", ha indicado.

En todo caso, Carabante ha señalado que el Ayuntamiento ya ha mantenido reuniones con los vecinos para trabajar en una nueva ordenación que permita desarrollar ese espacio.

El objetivo, según ha explicado, es cerrar la "brecha" urbana que actualmente suponen las cocheras en el distrito de Chamberí, "un hueco sin uso para los madrileños".

En ese sentido, el delegado ha apuntado que la intención del Gobierno local es que la nueva ordenación permita crear una zona verde, generar actividad económica y construir vivienda, "tan necesaria" en ese barrio.

Carabante ha defendido además que la sentencia no cuestiona los usos previstos en la parcela, como la construcción de viviendas, la actividad económica o la creación de un parque, ni el traslado de unas cocheras que actualmente se encuentran al aire libre. A su juicio, el tribunal plantea una cuestión formal relacionada con la tramitación.

"Lo que ponía en cuestión era un trámite, era cuestión formal, que no se habían analizado todas las alternativas posibles que eran viables ejecutar en esa zona y por tanto vamos a subsanar eso", ha explicado, con el objetivo de que las 443 familias que apostaron por esas viviendas "puedan ver hecho realidad el proyecto lo antes posible".