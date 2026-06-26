El Gobierno de Almeida ve una oposición "partida por la mitad" ante el Debate de Estado de la Ciudad

Archivo - La delegada de Obras y Equipamientos en el Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Área de Obras y Equipamiento del Ayuntamiento de la capital, Paloma García Romero, ha afirmado ver una oposición "partida por la mitad" a tan solo unos días de la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad de Madrid de 2026, que tendrá lugar el próximo martes.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante la presentación de la Operación Asfalto 2026, donde ha asegurado encontrarse con una izquierda "bastante rota" que no pasa por "sus mejores momentos" y a un Vox que "también está partido".

"La izquierda la verdad es que está bastante rota y no en sus mejores momentos. El PSOE desde luego que no, pero Más Madrid parece que tampoco y Vox también está partido. Es decir, ahora mismo nos vamos a enfrentar a un Debate de Estado de la Ciudad con tres grupos que nos hacen la oposición, los tres partidos por la mitad", ha sostenido.

A esta situación cree que ha podido contribuir el anuncio de la edil del Grupo Municipal Socialista Enma López sobre postularse a las primarias del PSOE para ser la candidata de la formación al Ayuntamiento, aunque ha reconocido que no le ha sorprendido.

Según confirmó a 'El País' este jueves, López formará parte de un proceso en el que también concurrirá la actual portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto. La también portavoz adjunta de la formación concurrió al Ayuntamiento precisamente como 'número 3' de Maroto en 2023 y fue la coordinadora de la candidatura.

"El PSOE ya no me sorprende casi para nada. Cada día nos sorprendemos con una cosa, con lo cual ya la sorpresa del PSOE ya no me molesta. Yo creo que la más sorprendida debió ser Reyes Maroto, que a tres días del Debate de Estado de la Ciudad se ha encontrado con este anuncio", ha declarado García Romero al respecto.