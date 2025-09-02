El Gobierno asumirá 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, un 24% de su pasivo

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, lo que supone reducir su pasivo un 24%, según ha detallado Gobierno central en un comunicado.

En total, asumirá hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas, con el que Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.

A renglón seguido, ha explicado que el 75% de los 83.252 millones que el Estado está dispuesto a absorber, es decir, unos 60.000 millones, se repartirán por el indicador de "población ajustada", lo que arrojará una condonación media del 19% de la deuda autonómica.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 8.644 millones de euros. Esto supone reducir la deuda de esta comunidad en un 24% respecto al cierre registrado en 2023, un porcentaje por encima de la media del 19,3% del conjunto de las comunidades autónomas.

Según ha destacado el Ejecutivo central, la Comunidad de Madrid ha recibido, excluyendo los fondos europeos, 43.000 millones más de recursos que "en los siete años de Mariano Rajoy". De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 5.210 millones de fondos Covid-19 transferidos por el Estado a la región o los 496 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de Madrid que el Estado asumió, entre otras actuaciones.

METODOLOGÍA

El Anteproyecto de Ley recoge la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad y que el Ministerio de Hacienda ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero. Además, dicha propuesta fue aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mismo mes.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda ha mantenido reuniones técnicas individuales con la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, incluida la Comunidad de Madrid, para trasladarles la información más detallada.

Para la metodología, se ha comparado el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, del 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023.

En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, un importe que refleja el sobreendeudamiento que registraron las comunidades por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central en la crisis financiera.

Una vez identificado el sobreendeudamiento se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022.

El objetivo es que ninguna comunidad autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de condonación de deuda. La Comunidad de Madrid no se ve afectada en esta fase porque se sitúa por encima de la media.

Además, se han realizado dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

También se fija una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de la Comunidad de Madrid tampoco sería necesario efectuar ningún ajuste.

Los ajustes de estas fases tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones el importe total de la condonación para la Comunidad de Madrid se sitúa en los 8.644 millones de euros.

EL CALENDARIO

Con respecto a los plazos, la vicepresidenta ha trasladado que el anteproyecto será enviado al periodo de audiencia pública para recibir aportaciones de las CCAA.

Posteriormente, la intención del Ejecutivo es mandar la norma al Congreso "antes de que acabe el año" y aprobar "definitivamente" la norma a lo largo del primer trimestre de 2026.

Aún así, Montero se ha mostrado prudente al indicar que se deberá tener en cuenta el periodo de enmiendas de los grupos parlamentarios.