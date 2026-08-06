Gobierno de Ayuso afirma que Piquet "ha dado explicaciones" de denuncias de agresiones y que investigación sigue abierta

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (d), durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madr - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha dado "sobradas explicaciones" sobre las denuncias de agresiones que se vincularon a migrantes y ha defendido que el procedimiento está "todavía abierto".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde Valdemaqueda, después de que el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha propuesto juzgar a la alcaldesa por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la de estas dos denuncias.

"Todavía es un procedimiento que está abierto, que la propia alcaldesa ha dado también sobradas explicaciones sobre este asunto y se seguirán dando. ¿Saben de lo que no tenemos ningún tipo de explicación sobre este asunto precisamente? Es sobre por qué se decide instalar un macrocampamento en Alcalá de Henares", ha respondido el consejero.

Así, se ha preguntado por qué se deciden instalar estos centros para acoger a inmigrantes en la Comunidad de Madrid sin saber "cuántas personas han pasado ya" por los mismos, ni saber qué medidas ha tomado el Gobierno para "poder garantizar la convivencia", que asegura que es lo que pedía la propia regidora.

"Tampoco sabemos qué ha ocurrido, qué está pasando en la ciudad de Ceuta, que tenemos a tres ministerios a la gresca que no son capaces de explicar qué es lo que ha podido ocurrir. Y yo me hacía una gran pregunta y me la sigo haciendo. ¿Qué tiene que tapar el señor (Pedro) Sánchez?", ha añadido.