Gobierno de Ayuso alerta de que una subida del SMI sin acuerdo provocará despido de trabajadores y cierre de empresas

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha alertado de que una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin acuerdo de los interlocutores sociales, que son los empresarios y los sindicatos, provocará el despido de trabajadores y cierre de empresas.

"No se nos debe olvidar que en España, y Madrid también, la mayor parte de las empresas son pymes y micropymes. Con lo cual muchas empresas, como siga subiendo de forma desaforada, van a cerrar", ha manifestado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, este martes en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.

Asimismo, ha criticado que esta medida se pacte "unilateralmente desde los despachos o sólo con los sindicatos". Ha añadido que si no se tiene en cuenta a los que realmente generan ese empleo, que son las empresas y los empresarios, "lo que acaba ocurriendo es que muchas empresas cierran, sobre todo las más pequeñas".

"Aquellos a los que se quería ayudar son a los que más van a sufrir, porque los trabajadores se van a encontrar no solo con que no tienen un salario más alto, sino con que no tienen un salario", ha advertido la consejera madrileña.

A su vez, ha recalcado que los autónomos y las pymes les han trasladado los "efectos negativos" de la subida de SMI sobre la posibilidad de "crecer, de expandirse, de poder contratar a más personas".