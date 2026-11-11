Gobierno de Ayuso asegura que la delegada del Gobierno "está haciendo su trabajo" garantizando "ley y orden" en huelga

Policía Nacional durante la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, "está haciendo su trabajo" garantizando la seguridad y que haya "ley y orden" durante la huelga general de este 11 de noviembre, tras las denuncias de sindicatos de "violencia policial".

"Lo que estamos viendo es una delegada del Gobierno que está haciendo su trabajo, es decir, que está permitiendo que la Policía y que la Guardia Civil permitan que haya ley y que haya orden", ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo que le piden ahora es que siga "haciendo su trabajo" y dando instrumentos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que "sigan actuando en las calles y permitiendo la seguridad".

"Aquí la gran pregunta es por qué durante todos estos años no se ha hecho. ¿Quién dictaba o quién decía que Madrid tenía que ser un caos y, por tanto, por qué el anterior delegado del gobierno ha permitido que las calles fueran tomadas y que la izquierda y la ultraizquierda?", se ha preguntado, a la vez que ha indicado que la Policía ha estado "maniatada" durante este tiempo.