Gobierno de Ayuso carga contra la "nueva cesión al separatismo" con Agencia Tributaria catalana para "ganar tiempo"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra la "nueva cesión al separatismo" por parte del Gobierno con la Agencia Tributaria catalana con el objetivo de "no tener que convocar elecciones" y "ganar tiempo".

Así lo ha trasladado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Gobierno catalán y ERC acordaran reforzar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) con 527 millones hasta 2029 en el marco de las negociaciones para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

"Una vez que han pasado las elecciones andaluzas y a traición, como todo lo que suele hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, pues hemos conocido una nueva cesión al separatismo configurando lo que va a ser esa nueva Agencia Tributaria catalana", ha censurado.

Es por ello que ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el presidente de Cataluña, Salvador Illa, estén utilizando "el dinero de todos" para "ganar tiempo" y no ir a elecciones, algo que considera que es "una suerte de corrupción política".