El Gobierno de Ayuso celebra la dimisión del "peor delegado" de la Comunidad: "El sanchismo se desmorona"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado este lunes la dimisión de Francisco Martín al frente de la Delegación de Gobierno, al considerar que es "el peor delegado" que ha tenido la Comunidad de Madrid y ha avisado de que "el sanchismo se desmorona".

"Esa dimisión lo que pone de manifiesto es que el sanchismo se desmorona, que Pedro Sánchez tiene tan destrozado el PSOE como tiene destrozado a nuestro país. Y Pedro Sánchez lo sabe y por eso, lógicamente, ahora mismo nadie le sigue y todos abandonan el barco", ha valorado el consejero en declaraciones a los periodistas desde las obras de la nueva Oficina de Atención al Ciudadano.

Lo ha expresado así después de que este domingo se conociera la dimisión de Martín, una decisión que llegó tras quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y en medio de las últimas polémicas por la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, sumado a las críticas por las cargas policiales en las protestas por la educación pública.

El también portavoz del Gobierno regional ha valorado que Martín ha sido "el peor delegado" del Gobierno que ha tenido la Comunidad, que ha estado "más pendiente de atacar" a la presidenta madrileña que de "mejorar la seguridad en las calles y que garantizar el orden público".

En concreto, se ha referido a su decisión de no desalojar "una acampada ilegal" en la Puerta del Sol y ha criticado que ahora "abandone el barco porque sabe que el sanchismo está en descomposición".

"Todos quieren abandonar un proyecto que está caducado, que nunca tuvo que comenzar esta legislatura y que los españoles están deseando que concluya cuanto antes", ha afirmado.

Considera que ahora la persona que se ponga al frente de la Delegación tendrá como primera tarea "desalojar esta acampada ilegal" y ha insistido en que harán responsable directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su equipo "de lo que pueda ocurrir".

Además, García Martín ha señalado que los sindicatos policiales lo llevan diciendo "desde hace muchísimo tiempo" y es que el delegado "ha hecho dejación de funciones" no solo no garantizando "la seguridad y el orden en las calles" sino estando pendiente de "atacar a los rivales políticos" y no en "hacer su trabajo".

Es, a su juicio, un delegado de Gobierno que "lejos de defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lejos de defender a la Policía Nacional, pues les ha puesto en solfa" y les ha "hurtado" de las instrucciones y los medios necesarios para poder garantizar su trabajo.