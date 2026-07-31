Gobierno de Ayuso cree que todo lo que dice el delegado "es mentira" y pide más inversiones en seguridad y Cercanías

202607083fbea6d4911d35981d4fdf9169cbe3ee.jpg - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha valorado este viernes que todo lo que dice el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "es mentira" y ha pedido más inversiones en efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en Cercanías.

"Ha sido un delegado del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez", ha afirmado el consejero en declaraciones a los periodistas desde Pelayos de la Presa, donde ha insistido en que el Gobierno de la nación "adeuda a la Comunidad de Madrid más de 12.500 millones de euros por servicios que prestamos y cuyas aportaciones no ha realizado".

En una comparecencia de prensa para hacer balance de la gestión del Ejecutivo en el primer semestre del año, Francisco Martín ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "boicotear" de forma "sistemática" la acción del Ejecutivo central en la región, al tiempo que ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca le ha fallado ni le va a fallar" a Madrid. Además, ha aprovechado para reivindicar los datos de empleo, inversión y protección social.

Sin embargo, el consejero ha puesto el foco en materia de dependencia, atención a las personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, ya asegura que le deben más de 3.500 millones de euros. "Las medidas para mejorar la seguridad tampoco llegan, faltan efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y por eso vemos que los delitos siguen creciendo, tanto de tráfico de drogas como, por ejemplo, de agresiones sexuales", ha apuntado, además de señalar que el delegado no aborda en su balance "lo que preocupa y ocupa a los madrileños".

Es por ello que García Martín ha pedido que, antes de irse de vacaciones, "dé las instrucciones oportunas" para reforzar la seguridad, mejorar las inversiones y "para aportar a la Comunidad de Madrid lo que se le debe".