Gobierno de Ayuso cree que es Zapatero es "la mano que mece la cuna de la corrupción" de Sánchez y le pide explicaciones

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es "la mano que mece la cuna de la corrupción" del presidente nacional, Pedro Sánchez, y le ha pedido explicaciones tras su reunión con el empresario de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la semana pasada por la Policía.

"¿Por qué ha permitido (Sánchez) que una persona como Rodríguez Zapatero pueda estar influyendo en el Gobierno y pueda estar tomando decisiones que afectan al país sin que en este momento tenga ningún tipo de reconocimiento por parte del Gobierno central o por parte de las propias Cortes Generales?", ha preguntado el consejero ante los medios de comunicación desde San Lorenzo de El Escorial.

Considera así que el expresidente Zapatero "tiene que dar muchas explicaciones, pero también el presidente Sánchez". La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el jueves al presidente de Plus Ultra, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se registró la sede de la compañía por presunto blanqueo.