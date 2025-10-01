Gobierno de Ayuso critica que se llame al "boicot" en algunos deportes y "no pase nada" si el Barça juega con Tel Aviv

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que se llamara al "boicot" en algunos deportes, como el ciclismo con el paso de la Vuelta por la participación del equipo israelí, pero "no pase nada" si el Barça juega con un equipo de Tel Aviv en la Euroliga de baloncesto.

"Me sorprendió mucho porque estaba jugando el Barcelona en la Euroliga con el Hapoel Ibi Tel Aviv. Y la verdad que no había escuchado a nadie de la izquierda decir nada al respecto", ha censurado el también portavoz del Gobierno autonómico en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Así, se ha mostrado "sorprendido" de que no haya dicho nada al respecto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Muy sorprendidos de que llamen al boicot en determinados deportes, que llamen al boicot a la Vuelta Cicilista a España cuando llega a Madrid, pero sin embargo que el Barça pueda jugar con un equipo israelí y no haya pasado absolutamente nada", ha reprochado.

El consejero ha vuelto a criticar a una izquierda "rancia y radical" que se dedica a criticar a la Fórmula 1, pero que lo que quiera es que a Madrid "no le vaya bien" y no acoja grandes eventos.