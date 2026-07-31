Gobierno de Ayuso defiende que con el ático de Chamberí se ha actuado "con transparencia" y siente "pleno apoyo" del PP

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este viernes que la Comunidad de Madrid ha actuado "con transparencia" en la adquisición de un ático en Chamberí, del que se anunció ayer su venta, y siente el "pleno apoyo" del PP nacional frente a "mentiras y calumnias" de la izquierda y del Gobierno de la nación para "tapar sus propias corruptelas".

En declaraciones a los periodistas desde Pelayos de la Presa, uno de los municipios más afectados por el incendio de la Sierra Oeste, el también portavoz de Gobierno autonómico ha insistido en que la prioridad ahora es "la reconstrucción inédita" de la zona, por la que se decidió vender este inmueble junto con otros cuatro. "Esa es la prioridad y es en la que estamos absolutamente volcados", ha asegurado, además de insistir en que la compra de este ático se circunscribe a la reforma de la Real Casa de Correos para servir "de apoyo" durante las obras.

También, y después de que la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, haya visitado la zona del ático, ha expresado que es "muy gracioso" ver allí a una portavoz que se sienta sobre un escaño "con el único propósito de tapar las corruptelas del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez", mientras va allí a pedir "transparencia y rendición de cuentas".

"¿Dónde está la rendición de cuentas, por ejemplo, en el caso Plus Ultra, en ese rescate con el dinero de todos los españoles y que presuntamente fue a pagar mordidas al expresidente socialista (José Luis) Rodríguez Zapatero? ¿Dónde estaba esa transparencia de aquellos que ahora la predican cuando se utilizaba dinero público para pagar las juergas con prostitutas de un ministro como era (José Luis Ábalos)?", se ha preguntado.

Frente a ello, ha reivindicado que la Comunidad de Madrid tiene "un gobierno transparente" cuyas operaciones aparecen "reflejadas en el Portal de Transparencia". "Todas las operaciones que realice esta empresa (Planifica Madrid, responsable de la compra de inmueble) y cualquier otra también estarán en sus memorias de actividades", ha aseverado.

CREE QUE PSOE SOLO "DICE TONTERÍAS" Y SE DEDICA A "CALUMNIAR"

También ha criticado que el secretario general del PSOE-M, Óscar López, haya pedido la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que siempre está "diciendo tonterías". "Lo que es incompatible es tener a un ministro que no ejerce de tal y se ocupa simplemente a utilizar su puesto de ministro para descalificar al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha señalado.

Considera García Martín que el Gobierno de España tiene a 22 ministros dedicados a "hacer oposición, mentir, calumniar y utilizar los resortes del Estado para atacar a un rival político y para atacar a una comunidad autónoma", algo que cree que es "corrupción de Estado".

Sobre la confidencialidad en la compra de este piso, ha explicado que se pide confidencialidad en todas las operaciones que se realizan hasta que se concretan, como no puede ser de otra manera porque no están formalizadas", si bien ha insistido en que hay transparencia al respecto, además de asegurar que se intenta evitar la "despatrimonialización" de la Comunidad con la adquisición de inmuebles. "Nosotros nos comportamos siempre con absoluta transparencia, los ciudadanos lo saben y por eso los ciudadanos nos dan también esa confianza absoluta", ha reivindicado.

A ello, ha añadido que este mismo año hemos vendido un inmueble en Santa Catalina, precisamente para poder gestionar esos inmuebles "con la flexibilidad que necesita una administración como es la Comunidad de Madrid".

Preguntado también por la venta del piso de la pareja de la presidenta, próximo al ático adquirido por la Comunidad de Madrid y que publican diversos medios de comunicación, el consejero ha justificado que se trata de un "asunto privado", ha afirmado que el Gobierno regional "no tiene ningún tipo de conocimiento" y cree que todo el mundo tiene derecho a poder comprar o vender un inmueble sin que sea objeto de "escrutinio público".