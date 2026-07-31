El PSOE de Madrid pide formalmente visitar el ático de Chamberí que la Comunidad venderá por los incendios

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha pedido al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, una cita para visitar el ático comprado por el Ejecutivo en Chamberí, que finalmente venderá para aportar a la reconstrucción tras el incendio de la Sierra Oeste.

Lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en la que pide día y hora para visitar el inmueble de 480 metros cuadrados adquirido por Planifica Madrid en el Paseo del General Martínez Campos.

Inicialmente este ático estaba destinado a albergar el despacho temporal de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras se acometían trabajos de rehabilitación en la Real Casa de Correos. Finalmente, García Martín anunciaba que este ático, junto a otras propiedades, se vendería para ayudar tras el incendio.

Desde el PSOE y Más Madrid se ha insistido en que se conozca el expediente de compra de este inmueble y han criticado a la Comunidad de Madrid la falta de transparencia.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, pedía ayer por la mañana a la presidenta regional que aclarase si lo que estaba haciendo era comprarse una residencia oficial.

Por la noche iba un paso más allá anoche en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, y exigía la dimisión de la mandataria y advertía de que acudiría a la Justicia y al Tribunal de Cuentas por esta compra.

Los socialistas también pidieron visitar el verano pasado el chalet de El Paular, ubicado junto al Parque Nacional de Guadarrama, adquirido pro la Comunidad y que trascendió que presidenta regional había utilizado un fin de semana con su familia.