Gobierno Ayuso defiende que las explicaciones del ático "están sobradamente dadas" y critica que se "saque de contexto"

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este jueves que las explicaciones el ático adquirido en Chamberí están "sobradamente dadas" y ha criticado que se saque este asunto "de contexto" para "tapar la incompetencia del Gobierno tras la invasión de Ceuta" y por el "caos migratorio".

En declaraciones a los periodistas desde Valdemaqueda, municipio afectado por los incendios, el portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado que los servicios de prensa de su Consejería han ido "explicando en los últimos días" por qué compro ese ático Planifica Madrid. "Yo mismo he podido intervenir y poder dar cuenta ante los medios de comunicación de toda esta operación", ha defendido.

Lo ha trasladado así después de que ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurara que sería "poco inteligente" que le "buscaran una casa" que no podría "esconder" y argumentara que Planifica Madrid a lo largo del año "compra y vende" y que ella no conoce estos movimientos porque no es su "competencia saberlo", pero sí de los consejeros de cada organismo.

"Yo creo que lo que se quiere hacer es sacar de contexto este asunto para tapar, en primer lugar, la incompetencia del gobierno tras la invasión de Ceuta y también tras ese caos migratorio que estamos viviendo. Y también tapar, lógicamente, los escándalos de corrupción que estamos viviendo en nuestro país, es decir, la corrupción del sanchismo", ha denunciado, por su parte, el consejero.

Así, ha insistido en que el inmueble se adquirió para "ponerlo al servicio de la Comunidad de Madrid" y para las "necesidades que pudiera tener", si bien ha defendido su venta porque ahora hay otro contexto y la prioridad es "la reconstrucción" de la Sierra Oeste. "Por eso se decide el que se puedan emplear esos recursos y que se puedan sumar a lo que son las medidas de reconstrucción", ha explicado.

García Martín ha asegurado que se ha explicado este asunto "con total claridad", al igual que se ha dicho que este inmueble "no iba a ser una residencia" de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, si bien ha justificado que "la mitad de los ministros y presidentes autonómicos" cuentan con una de ellas.

"Incluso el presidente del Gobierno no solo tiene una residencia en el Palacio de la Moncloa, sino que en este momento está disfrutando de sus vacaciones, mientras que se invadía Ceuta, en la residencia de La Mareta. Una residencia, por cierto, que tenía más seguridad solo para el presidente del gobierno de lo que tenía toda la ciudad de Ceuta para defenderse de toda esa invasión", ha apuntado.