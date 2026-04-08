El Gobierno de Ayuso espera reunirse con María Corina Machado durante su visita a Madrid: "Estaremos encantados"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que en la Comunidad de Madrid estarían "encantados" de reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado en su visita a Madrid el 18 de abril, aunque todavía están a la espera de cerrar las agendas.

"Estamos contentos y satisfechos de que así sea y, por supuesto, estaremos encantados de si lo desea que pueda venir a la Real Casa de Correos", ha expresado el también portavoz del Gobierno regional durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este miércoles.

Esta misma mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que se pondrán en contacto con el equipo de la Premio Nobel de la Paz 2025 para organizar la próxima semana un acto oficial de recepción en el Ayuntamiento con el que homenajear a esta "referente de la libertad" porque se lo "merece".

Antes de presentar el libro 'Goya a la luz del norte', el alcalde ha destacado la "gran alegría" que supone que venga a Madrid Corina Machado, sobre todo, "un referente de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia, una mujer admirable, extraordinaria, que ha hecho frente a la dictadura venezolana poniendo en peligro su vida y su integridad física y que, sin embargo, nunca ha agachado la cabeza, frente a la cobardía de aquellos que pretenden acabar con ella y con lo que representa".

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha indicado este miércoles que se reunirá el 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

"Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha indicado que "nos vemos el 18 a las 18 (horas) en Madrid".

El partido opositor Comando con Venezuela ha indicado en la última hora que Machado y González protagonizarán en la capital española un "evento histórico". "Será una jornada llena de la energía, valentía y esperanza que nos caracteriza. ¡Demostremos que nuestra lucha no tiene fronteras!", ha agregado en redes sociales.

La visita podría incluir un encuentro con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martinez-Almeida, según publica 'Articulo 14'.