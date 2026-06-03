Gobierno de Ayuso felicita a Mañueco por conseguir "estabilidad" en Castilla y León: "Hay otra forma de gobernar"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos, a 25 de mayo de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha felicitado este miércoles al presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras conseguir un acuerdo de gobernabilidad con Vox para dar "estabilidad" a la región, algo que ha asegurado que demuestra que "hay otra forma de gobernar".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado que Mañueco ganó "por una amplísima mayoría" en las pasadas elecciones y este acuerdo le va a permitir ser presidente "de todos los castellanoleoneses durante otros cuatro años más".

Sobre el concepto de prioridad nacional, ha insistido en que la propia Comunidad de Madrid lleva "desde hace muchísimos años teniendo en cuenta el arraigo de todos los solicitantes de distintas ayudas a través del empadronamiento", algo que no es "un concepto nuevo" sino la "normalidad" frente a "etiquetas o apellidos".

Considera que no hay "novedad alguna" y es algo que "se viene aplicando" y ha añadido que "la novedad" en este caso es que el acuerdo de Gobierno permitirá dar "estabilidad" a la región. "Creo que tenemos que dar la enhorabuena a esa comunidad autónoma que muy pronto va a contar con un nuevo gobierno y con el presidente al frente de ese Ejecutivo", ha expresado.

García Martín ha insistido en que Mañueco "ganó amplísimamente las elecciones" y está convencido de que va a seguir aplicando "políticas que funcionan" y demostrándole a la ciudadanía que hay "otra forma de gobernar y de asumir los objetivos y los retos que tiene" la comunidad.

También, ha indicado que Castilla y León, al igual que lo hace Madrid, demostrará que "hay esperanza y que después del sanchismo habrá otro gobierno que sea capaz de asumir los retos y tomar las riendas del país".

El presidente del PP en Castilla y León y el portavoz del Grupo Vox en las Cortes, Carlos Pollán, han refrendado el acuerdo de gobierno alcanzado de 62 hojas este miércoles, fruto de las negociaciones tras las elecciones del pasado 15 de marzo y que ha fructificado en 19 ejes y en 324 medidas y han defendido que dará estabilidad para cuatro años.

Según ha remarcado Carlos Pollán en las primeras declaraciones tras conocerse el pacto, este "amplio y extenso" acuerdo de gobierno contempla el concepto de la prioridad nacional para el acceso de las ayudas.