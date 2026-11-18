Archivo - El portavoz deñ Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha acusado a los sindicatos de hacer el "caldo gordo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al "insultar gravemente" a la presidenta autonómica.

Preguntado en rueda de prensa por la denuncia interpuesta por Comisiones Obreras contra Ayuso por sus declaraciones en las que los catalogaba como "basura sindical", García Martín ha replicado que es realmente el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, quien ha "insultado gravemente" a Ayuso al llamarla "analfabeta".

"Hoy Unai Sordo ha sido quien ha insultado a la presidenta gravemente llamándola analfabeta. Por tanto, creo que los sindicatos, una vez más, están tratando de hacer el caldo gordo al Gobierno central", ha reprochado el portavoz del Ejecutivo de Ayuso.

Además, ha abundado en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid respeta a los sindicatos que "ejercen la representación de los trabajadores" frente a los que utilizan su posición para "hacer huelgas políticas o para hacer política desde sus propios sindicatos", convirtiéndose en "meros agentes políticos".

La secretaria general de CC.OO. de Madrid, Paloma López, ha anunciado este miércoles que el sindicato emprenderá acciones legales contra la presidenta madrileña por sus declaraciones contra las organizaciones sindicales, a las que calificó de "basura sindical" y de "mafia", y en las que ven un posible delito de odio por su posible contenido de hostilidad y descrédito.