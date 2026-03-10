El Gobierno de Ayuso intentará presentar una Ley de Universidades si los tiempos parlamentarios "lo permiten"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), conversa con (I-D) la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor; la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, y la nueva consejera d - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso intentará presentar una Ley de Universidades en la actual legislatura si los tiempos parlamentarios "lo permiten", aunque ya ha abierto la puerta a "prepararlo" para el siguiente mandato.

Así lo ha manifestado este martes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en su visita al CEIP María de Villota para presentar el inicio del periodo de escolarización para el próximo curso escolar.

En concreto, la máxima responsable de la educación madrileña ha recordado que la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) ha quedado "totalmente aparcada", aunque ha subrayado que desde el Ejecutivo autonómico son "muy escrupulosos" con los programas electorales.

"Para nosotros es un compromiso con los ciudadanos. En ese programa electoral cuando acudimos a las elecciones del 2023 aparece una Ley de Universidades y una actualización de la Ley de ciencia. Desde luego, seguiremos trabajando en eso. Si los tiempos parlamentarios nos lo permiten, lo presentaremos. Si no, quedará preparada para la siguiente Legislatura", ha apuntado.

Tras el cese del exconsejero Emilio Viciana, la Comunidad de Madrid había avanzado que la LESUC "no iba a salir como está redactada" y fijó como objetivo la financiación de las seis universidades de la región.

"Lo que queríamos dar es prioridad, y así ha sido, a la financiación de las universidades, que a mí me parecía que era el tema que de verdad preocupaba a los rectores y a la comunidad universitaria en su conjunto", ha remarcado Zarzalejo.

En el caso de que el Ejecutivo autonómico presente una nueva normativa, la máxima responsable de la educación madrileña ha aseverado que la ley buscará "solucionar problemas y no crearlas" y que cuente con "el consenso de toda la comunidad universitaria".

NEGOCIANDO LOS FONDOS COMUNES

Por otro lado, la consejera ha detallado que la Comunidad sigue negociando con las universidades públicas los fondos comunes, que incluyen la financiación por objetivos o la específica para inversiones, entre otros, según el acuerdo firmado con los rectores. "Ahora mismo no están repartidos", ha indicado.

El acuerdo entre la presidenta y los rectores se materializará próximamente en el Consejo de Gobierno. Por su parte, las universidades deberán presentar sus planes estratégicos y de inversión para "poder repartir esa financiación específica por necesidades, que está incluida en el modelo de financiación".

Preguntada por su comparecencia de este jueves en la Asamblea de Madrid, Zarzalejo ha explicado que avanzará las líneas en las que va a trabajar su Consejería hasta el final de la legislatura. Sobre las críticas de la oposición, ha insistido en que ella "con trilerismos juega poco y con verdades juega mucho". "Soy una persona muy directa, creo que en mi pequeña etapa parlamentaria lo he demostrado", ha zanjado.