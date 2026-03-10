El Gobierno de Ayuso, tras la lona de Greenpeace: "Nadie está a favor de la guerra, pero no podemos cerrar los ojos"

Los Servicios de Emergencias acordonan la zona alrededor de la pancarta de Greenpeace con el mensaje “No a la guerra”, en la Puerta del Sol, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este martes, tras la lona que ha colgado Greenpeace contra la guerra en Irán en la Puerta del Sol, que "aunque nadie está a favor de la guerra" no se puede "cerrar los ojos ante la masacre" que se estaba produciendo en el país.

Lo ha señalado ante los medios de comunicación desde el espacio homenaje a las víctimas del 11M, después de que la organización ecologista Greenpeace ha desplegado una gran pancarta en la Puerta del Sol en la que se puede leer 'No a la guerra', según recoge un video colgado en su perfil de Instagram en el que se puede ver al menos a cinco activistas descolgados en la fachada de uno de los edificios contiguos a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.

"Todos los ciudadanos estamos en contra de cualquier guerra. Aquí lo importante es también estar con nuestros aliados en la defensa de los derechos humanos y también en la defensa de la mujer en Irán, que es también de lo que se trata y lo que algunos quieren ocultar", ha defendido el también portavoz del Gobierno madrileño.

Considera que no se puede "cerrar los ojos ante la masacre" en Irán y ante la cantidad de víctimas que se han producido, muchas de ellas mujeres, a manos de un "régimen autoritario".

Fue ayer la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que señaló desde su viaje institucional a Estados Unidos que, aunque "nadie quiere guerras", si nadie hiciera nada hoy seguirían los "presos políticos".

"No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo", expresó.