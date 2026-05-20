Gobierno de Ayuso no ve necesario "regalar victorias innecesarias" a Sánchez con moción de censura y exige elecciones

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, no ve necesario "regalar victorias innecesarias" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una posible moción de censura y cree que no le queda "otra salida" que convocar elecciones y "dejar paso a un gobierno honrado".

"Yo creo que esa moción de censura ya se ha producido. Ya ha habido cuatro mociones de censura donde los españoles han situado la puerta de salida a Pedro Sánchez, tanto en las elecciones de Castilla y León, como las de Extremadura, Aragón o como ahora recientemente las de Andalucía", ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico tras el Consejo de Gobierno, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, instara a los 'populares' a impulsar esta moción.

Considera que no hay que "regalarle victorias innecesarias" y ha subrayado que los españoles "ya han hablado" y se han manifestado en estos últimos comicios sobre la "corrupción que está afectando de lleno" al Gobierno de Sánchez.

García Martín ha insistido en que esta legislatura ha sido "fallida y nunca tuvo que comenzar" por ir de la mano de "corruptos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, de los herederos de ETA y de todos aquellos que odian España".

Las peticiones de dimisión y de una posible moción de censura se han acrecentado después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara investigar al expresidente José Luis Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales.

Sobre ello, García Martín se ha preguntado si Zapatero es "el capo de toda esta mafia" o "tan solo el testaferro" de Pedro Sánchez. "Aunque era algo esperado no deja de ser bochornoso ver a un expresidente socialista del Gobierno imputado por la Audiencia Nacional", ha afirmado.

Así, ha subrayado que Zapatero, que es "el mentor y el mejor embajador del sanchismo", marca con su imputación "el camino de salida de Sánchez" de La Moncloa. "Zapatero no habría delinquido si no hubiera habido un presidente del Gobierno y un Consejo de Ministros que participara activamente con ese rescate", ha asegurado.