Gobierno de Ayuso pide soluciones para las pulseras antimaltrato y acusa a Redondo de "engañar" a las mujeres

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido este lunes soluciones para las pulseras antimaltrato y ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de "engañar" y "mentir" a las mujeres sobre el estado de estos dispositivos.

Así lo ha expresado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

"Lo que le hemos pedido a la ministra es que dé explicaciones sobre los dispositivos de seguridad, que hace ya más de dos meses supimos que ocho meses antes ya estaban dando fallos muy graves y que incluso ha llegado a que muchas víctimas lleguen a renunciar a esos dispositivos de seguridad", ha alertado.

En este punto, ha censurado que "dos meses después" las mujeres "no tienen ninguna solución a su grave problema de seguridad" y ha acusado a Redondo de "engañarlas" y "mentirlas" por decir que "iba a poner solución a un punto que todavía está sin resolver".

"La semana pasada tuvimos otros nuevos fallos en estos dispositivos", ha recordado Dávila, quien ha explicado que ha solicitado por carta a todos los ayuntamientos que forman parte de la Red de atención a mujeres víctimas de violencia de género que informen de todos los fallos que están reportado las mujeres usuarias de las pulseras.

Por otro lado, la consejera ha indicado que exigirá en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se retire el punto del orden del día en el que "se trae como acuerdo la acreditación de las víctimas de violencia sexual" porque "no hay acuerdo entre las comunidades autónomas, que son las que tienen que gestionar estas ayudas".

"Las peticiones que hemos hecho para gestionar adecuadamente estas ayudas sin inseguridad jurídica, que es lo que propone el Ministerio, todavía no están resueltas. No deja de ser una nueva chapuza que proviene de la Ley del 'Solo sí es sí'. Son ramificaciones que desde luego ya sabemos que no han funcionado", ha señalado.