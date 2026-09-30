Gobierno de Ayuso reprocha a Más Madrid que defienda antes "una ocupación ilegal que el interés de los madrileños"

Decenas de personas durante la asamblea informativa, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reprochado a Más Madrid que defienda antes "una ocupación ilegal", en alusión a la acampada en la Puerta del Sol por parte de colectivos antidesahucios y de personas a favor del derecho a la vivienda, que "el interés de los madrileños.

Ha respondido así desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que Más Madrid haya a la Delegación del Gobierno en Madrid una misiva en la que plantea que el requerimiento de la Comunidad para que disuelva la acampada de la Puerta del Sol no debería llevarse a cabo y, por contra, reclama que la institución encabezada por Francisco Martín proteja a los congregados ante "amenazas de agresión" y convocatorias por redes sociales.

Concretamente, Más Madrid plantea que Delegación debería "conciliar la protección del patrimonio y del normal funcionamiento de las instituciones" con el "pleno respeto al derecho fundamental de reunión".

"Es un partido, en este caso, que prefiere defender una ocupación ilegal antes que el interés de todos los madrileños. A mí me parece gravísimo de un partido político que tiene su representación en la Asamblea de Madrid. Pero es que de ese partido ya no esperamos absolutamente nada", ha lamentado.

El Ejecutivo regional ha puesto el foco en la protección de la Real Casa de Correos, Bien de Interés Cultural, que ha sufrido "actos vandálicos" como "pintadas, basura y orines". Sostiene el requerimiento que se perturba el normal funcionamiento de la sede institucional y crea un riesgo a su integridad. También considera que afecta a las competencias de la Comunidad en materia de turismo y comercio interior.