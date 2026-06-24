Gobierno de Ayuso subraya la "condena al sanchismo" con Ábalos: "Solo cabe un escenario para Sánchez, la dimisión"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado este miércoles que la condena de 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos es "una condena por corrupción del sanchismo y a todo lo que representa" y cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo tiene un escenario posible, "la dimisión y la convocatoria de elecciones".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno autonómico ha puesto el foco en la condena a Ábalos, el que fuera "el arquitecto del sanchismo, la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y también la mano derecha en el Partido Socialista", el mismo día en el que el presidente ha intervenido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los últimos procedimientos judiciales.

"Pedro Sánchez no eligió a sus compañeros de viaje durante ese proceso de primarias del PSOE, sino que fue una trama corrupta y mafiosa la que le aupó a la Secretaría General del Partido Socialista y más tarde a la Presidencia del Gobierno", ha censurado, con el objetivo, a su juicio, de "lucrarse a costa de todos los españoles".

Además, ha señalado que no convoca elecciones porque está "cautivo" en el Palacio de La Moncloa por aquellos "que han utilizado las instituciones para enriquecerse" y también por los "odiadores de España" que no le dejan caer porque necesitan "a un Gobierno débil".

Así, García Martín ha afirmado que solo cabe pensar que Sánchez haya sido "el cerebro de una trama corrupta", "cómplice" de Ábalos o que es "un incompetente".

"De ser cierta alguna o todas estas hipótesis desde luego sólo cabe un escenario para Pedro Sánchez que es la dimisión, la convocatoria de elecciones y ya veremos si su comparecencia ante la Justicia", ha afirmado.