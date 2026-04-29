Gobierno de Ayuso subraya la "soledad" de Sánchez tras la caída de prórroga de alquileres: "El socio más fiel es Bildu"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado este miércoles la "auténtica soledad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras no sacar adelante la prórroga de los alquileres y ha afirmado que "el socio más fiel" que tiene y que "nunca le falla" es Bildu.

Lo ha aseverado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que ayer el PP, Vox y Junts sumaran sus votos en el Pleno del Congreso para derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo.

"Lo que pone de manifiesto una vez más es que el Gobierno de Pedro Sánchez está en una auténtica debilidad parlamentaria. Ya ni los propios socios de Pedro Sánchez se creen sus propias mentiras y le van dejando solo", ha valorado el también portavoz del Gobierno madrileño, quien ha subrayado que solo mantiene el apoyo de Bildu a cambio de "sacar presos sanguinarios de ETA de las cárceles vascas".

Además, ha señalado que ya el propio Junts "hace tiempo que se está desmarcando" del Gobierno de Sánchez, que está en "auténtica soledad" y "acorralado" por casos de corrupción.