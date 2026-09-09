Gobierno de Ayuso tilda de "atentado a la democracia" el listado de periodistas: "Sánchez queda retratado"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este miércoles de "atentado a la democracia y a la Constitución" el listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, algo con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez "queda retratado".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha censurado que se realicen "listas negras" clasificando a periodistas "por una supuesta ideología", algo que es "una atentado a la propia Constitución que reconoce el derecho a la libertad de prensa".

Como contraposición, ha señalado que en la Comunidad de Madrid cada periodista pregunta "lo que considera sin límite de preguntas y sin vetar absolutamente a ningún medio de comunicación". "Este Gobierno no hace listas negras ni señala absolutamente a ningún periodista como sí hace el Gobierno de Sánchez", ha afirmado.

Así se ha referido a las palabras del presidente, quien ha asegurado que a Ayuso le han pillado "con el carrito del helado" con el ático adquirido por la Comunidad, y ha señalado que al que "le han pillado" es al presidente del Gobierno con estas listas "negras" de periodistas.

"El señor Sánchez no pierde oportunidad de meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el propio Gobierno regional", ha censurado el consejero, quien ha subrayado que el presidente es "un mentiroso patológico" y tiene una "obsesión casi compulsiva" con Ayuso porque "le sitúa ante su espejo y no le gusta lo que ve".