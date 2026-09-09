Almeida exige la dimisión de Marlaska por listado de periodistas: "No es un documento de trabajo, sino de señalamiento"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su visita al Parque Ventas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el listado sobre periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación de su departamento, que ha calificado como un documento de "señalamiento".

"No es un documento de trabajo, sino un documento de señalamiento, porque un documento de trabajo, en su caso, podría identificar a los periodistas, pero no señalarles, categorizarles y decir qué ideología defienden, qué no defienden o a qué partido defienden o no defienden", ha declarado Almeida ante los medios durante una visita a las obras de Parque Ventas.

El regidor se ha pronunciado así sobre el documento de carácter interno elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior en el que figuraban periodistas y tertulianos acompañados por valoraciones como "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente" o "apoya al Gobierno".

Interior ha reconocido la existencia del documento, elaborado en febrero de 2024, pero ha defendido que tenía una finalidad "consultiva" y que no perseguía establecer "censura, restricciones o límites" al ejercicio profesional de los periodistas ni a la actividad de los medios de comunicación.

Almeida ha rechazado estas explicaciones y ha reclamado la salida de Grande-Marlaska tanto si conocía la elaboración del dossier como si no estaba informado de su existencia. "Este ministro del Interior tiene que dimitir. Si lo sabía, tiene que dimitir, y si no lo sabía, por incompetente", ha afirmado.

El alcalde ha cuestionado además que un departamento del que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueda analizar a periodistas y medios de comunicación o atribuirles una determinada posición ideológica.

"¿Hay alguien que piense de verdad que el Ministerio del Interior tiene alguna competencia en materia de medios de comunicación? ¿Tiene alguna competencia para analizar y estudiar de manera exhaustiva a periodistas y decir no ya a qué medio pertenecen, sino cuál es su ideología?", ha preguntado.

"ESTE GOBIERNO LES SEÑALA Y LES CONTROLA"

A juicio de Almeida, la elaboración del listado supone el envío de un mensaje de control y advertencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los profesionales de la información.

"Más bien parece que desde el Ministerio del Interior se está lanzando un mensaje a los medios de comunicación y a los periodistas: que este Gobierno les señala y les controla y que está dispuesto a dañar un elemento fundamental de nuestra democracia, como es el derecho de transmisión de información veraz", ha sostenido.

Asimismo, el regidor ha subrayado que la elaboración del dossier "no se corresponde" con un Gobierno democrático ni con el respeto al Estado de Derecho y lo ha comparado con prácticas que, según ha afirmado, serían propias de regímenes autoritarios, citando a Rusia, Venezuela y Nicaragua.

"Si esto lo hiciera la Rusia de Putin, la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Daniel Ortega, a nadie le extrañaría. Son regímenes dictatoriales y autoritarios en los que el Gobierno quiere secuestrar la libertad de expresión y señala a los periodistas", ha afirmado.

INTERIOR PIDE DISCULPAS

El Ministerio del Interior ha pedido disculpas a los profesionales "que se hayan sentido ofendidos" tanto por el contenido del documento como por "algunas de las valoraciones vertidas".

El departamento ha defendido que atiende a todos los medios "con profesionalidad", sin establecer distinciones y con respeto a la libertad de prensa y al pluralismo informativo.

Por su parte, Grande-Marlaska ha sostenido que se trataba de un documento interno de trabajo destinado a conocer lo que se decía sobre la actividad del Ministerio y a ayudar a trasladar su mensaje, sin "ninguna finalidad espuria".

Fuentes de Interior han afirmado que el ministro no encargó ni conoció el listado hasta que fue publicado por la prensa, argumento que no ha evitado que Almeida insistiera en reclamar su dimisión.