Gobierno de Ayuso ve en la desclasificación del 23F un intento de echar "tinta de calamar" para no hablar de corrupción

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero es un intento del Gobierno de Pedro de Sánchez de echar "tinta de calamar" para no hablar de corrupción.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras presentar el último informe demográfico de la región, después de que Sánchez haya anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana la desclasificación de los documentos vinculados a este acontecimiento histórico del que se cumplen 45 años.

Pese a subrayar que no tienen "ningún inconveniente" en que se pueda investigar y trabajar con esas documentaciones clasificadas, el también portavoz del Ejecutivo madrileño ha señalado que "no es menor el hecho de cuándo se decide" desclasificar los mismos.

"Se decide cuando es necesario que se hable de otra cosa", ha valorado, a la vez que ha destacado que "no es fruto de la casualidad, sino fruto de la necesidad" que tiene el presidente del Gobierno de "que no se hable de lo que ocupa a los españoles" y es que tienen "el peor Gobierno" al frente.

Por ello, considera que incorporan al debate público cuestiones como esta para que no se hable de "la corrupción de Estado generalizada por culpa de Pedro Sánchez, o para que no se hable del caos en la gestión, del caos ferroviario o en el suministro eléctrico". "Esa es la verdadera intención que tiene el Gobierno central con esa desclasificación de esos documentos, porque necesita que se hable de otra cosa", ha incidido.