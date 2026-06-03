Gobierno de Ayuso ve "gravísimo" que Sánchez quiera "reventarlo todo": "Tenemos al caballo de Troya en el epicentro"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, atiende a los medios al término de la reunión del Consejo de Gobierno, en la Finca Vista Alegre, a 3 de junio de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ve "gravísimo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya puesto como objetivo "reventarlo todo" y ha asegurado que España tiene "al caballo de Troya en el epicentro" del Palacio de La Moncloa.

"No sé si estamos valorando suficientemente lo que ha descubierto la UCO y lo que está investigando como consecuencia también de ese registro en la sede de Ferraz. En definitiva, lo que está descubriendo es una trama corrupta para tratar de debilitar y desestabilizar, por no decir reventar, todas y cada una de las instituciones", ha lamentado el consejero tras el Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en la Finca de Vista Alegre, tras las últimas informaciones sobre el 'caso Leire Díez'.

Así, ha reprochado su intento de tratar de "socavar" al Poder Judicial para que "no investiguen los jueces ni los fiscales" sobre los casos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, su mujer o su hermano, y "en definitivo al partido y a su entorno".

"Tenemos un presidente que se ha propuesto reventarlo todo simplemente por estar un poquito más en el poder, por estar un poquito más en el Palacio de la Moncloa", ha censurado el consejero portavoz.

También ha recordado que Sánchez llegó al poder hace ocho años con una moción de censura que fue defendida "bajo el argumento falaz de recuperar la normalidad sacar la corrupción de la política y defender la exigencia de ejemplaridad en la ética pública".

"Ocho años después los hechos hablan por sí solos y lo que se presentó como un proyecto aunque fuera falaz de regeneración democrática ha devenido en ha devenido en escándalos de corrupción", ha expresado García Martín.