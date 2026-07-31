El Gobierno municipal critica la "política exterior errónea" con una situación en Ceuta de "emergencia nacional"

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. Desde - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha cuestionado una "política exterior errónea" que se traduce en una situación como la de Ceuta, que "hubiera requerido de una emergencia nacional, como reclamaba el presidente de la ciudad", Juan Jesús Vivas (PP).

Desde un centro municipal de atención a víctimas de violencia sexual, Fernández ha calificado de "muy preocupante" una situación que "hubiera requerido de una emergencia nacional, como reclamaba el presidente de la ciudad de Ceuta y como ha reclamado el Partido Popular".

"Demuestra es que estamos ante una política inmigratoria errónea, una política exterior que tiene como consecuencia estos errores. Casualmente se produce en el momento en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de Argelia y no todo son casualidades", ha argumentado el delegado.

Fernández se ha referido a "cifras alarmantes", cuando "se habla hasta de 40.000 que hayan podido llegar". "Esa intervención del ejército era necesaria y de nuevo el Gobierno va por detrás de los acontecimientos", ha lamentado.