El Gobierno municipal defiende 'Vallecas Abierto' frente al derribo del 'Scalextric', que ve inviable sin Abroñigal

Archivo - El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal ha defendido su proyecto 'Vallecas Abierto' para el entorno del 'Scalextric' de Puente de Vallecas, frente al derribo de esta infraestructura, que ve inviable sin la Operación del Abroñigal.

Ha sido durante el Pleno de Cibeles, donde Más Madrid ha llevado una proposición con la que reclamaba suspender la ejecución del proyecto y avanzar hacia el derribo del 'Scalextric', una reivindicación que secundan los vecinos. La iniciativa, defendida por la concejala Olga Martínez, ha decaído con los votos en contra de PP y Vox y el apoyo de Más Madrid y PSOE.

Cabe recordar que con el proyecto 'Vallecas Abierto', cuyo presupuesto alcanza los 11,5 millones de euros, el Gobierno municipal busca favorecer la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro para acabar con el efecto frontera entre los dos distritos, aunque no contempla por el momento su desmontaje.

Según la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, la retirada de la estructura obligaría a regular con semáforos las nuevas intersecciones y supondría "la supresión de facto de la M-30".

García Romero ha advertido de que esa opción provocaría un colapso en este entorno, por donde circulan a diario unos 300.000 vehículos. A su juicio, la única alternativa viable para una transformación de mayor alcance pasa por el desarrollo urbanístico del nuevo Abroñigal.

En este escenario, explica la delegada, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, ha presentado 'Vallecas Abierto' como una actuación "realista y posible" para mejorar este espacio público.

La intervención incluirá un jardín vertical de 700 metros y un equipamiento bajo el puente, en una zona en la que el peatón ganará más de 3.600 metros y que servirá de encrucijada para varios itinerarios peatonales en calles vecinas como Monte Olivetti. La actuación contempla la renovación completa de los pavimentos y la plantación de 48 nuevos árboles, más de 10.000 arbustos y plantas enredaderas en pilares.

"CHAPUZA, PARCHE, LAVADO DE CARA"

Más Madrid ha rechazado de plano 'Vallecas Abierto', un proyecto que Martínez ha calificado como una "chapuza", un "parche", un "lavado de cara" y una "tomadura de pelo" para los vecinos. "Lo que pedimos desde Vallecas es el derribo del 'Scalextric', no operaciones tristes de marketing y maquillaje que no sirven para nada y que nadie les ha pedido", ha afirmado.

La edil ha sostenido que el proyecto no reducirá los principales efectos negativos de la infraestructura, que seguirá siendo "una enorme frontera" entre Vallecas y el resto de la ciudad y una fuente de contaminación acústica y atmosférica. También ha advertido de que la creación de un área estancial bajo el puente no responde a las necesidades reales del distrito. "¿De verdad creen que algún vecino de Vallecas se va a ir allí a pasar el rato?", ha preguntado.

Martínez ha acusado al PP de mantener al sureste como "el patio trasero" de Madrid. En su turno final, ha insistido en que Puente de Vallecas necesita equipamientos, limpieza, vivienda pública, mantenimiento y "medidas reales y ambiciosas" contra la desigualdad, no "un decorado verde y azul".

"CHAPA Y PINTURA" PARA EL PSOE

El PSOE ha respaldado la proposición de Más Madrid y ha acusado al Gobierno municipal de practicar "improvisación, agravio territorial y marketing político" en este entorno con un proyecto que ha calificado como "un lavado de chapa y pintura".

Barrero ha reprochado al PP que destine 11,5 millones de euros a una "operación de maquillaje urbano" en este distrito frente a otras grandes operaciones en la ciudad, como el soterramiento de la A-5. "Ya está bien de que el PP trate a Puente de Vallecas como un patio trasero de Madrid", ha afirmado.

El socialista también ha criticado que el Gobierno municipal vincule ahora el desmontaje de la infraestructura al desarrollo de Abroñigal. A su juicio, el problema "nunca fue técnico", sino político: "Cuando toca invertir en el sur de Madrid, ustedes siempre pasan del no se puede al que lo paguen".

Por su parte, Vox ha rechazado junto a PP la iniciativa de Más Madrid. En su intervención, el concejal Ignacio Ansaldo ha acusado a la izquierda de generar "falsas esperanzas" y ha defendido que los estudios realizados demuestran la inviabilidad técnica, económica y de movilidad del derribo, que ha cifrado en torno a 1.000 millones de euros.

Según Ansaldo, la supresión del paso elevado obligaría a modificar infraestructuras y servicios existentes, entre ellos la línea 1 de Metro y colectores del antiguo arroyo Abroñigal, además de provocar afecciones durante años por el tránsito de casi 300.000 vehículos diarios. Frente a ello, ha defendido que Vallecas Abierto no se limita a "cinco jardineras", sino que incluye mejora de mobiliario urbano, alumbrado, pasos peatonales, zonas verdes y rehabilitación del puente.

En su turno final, García Romero ha acusado a Más Madrid de "mentir a los vallecanos". Según la delegada, la avenida de la Albufera en su cruce con Ciudad de Barcelona solo tendría capacidad para 35.000 vehículos diarios, por lo que la eliminación del 'Scalextric' dejaría sin solución a los 265.000 restantes y generaría un "colapso total" en la circulación. La delegada ha reivindicado además las inversiones del Gobierno de Almeida en los distritos del sureste, que ha cifrado en 1.287 millones de euros.