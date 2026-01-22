El Gobierno municipal espera que haya "una solución favorable para todos" con los conciertos del estadio Bernabéu

Archivo - La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). La artista estadounidense Taylor Swift actúa hoy y mañana, 30 de mayo, en el nuevo Estadio Santiago Ber - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, espera que "haya una solución favorable para todos" con el estadio Bernabéu después de que la jueza de Instrucción número 53 de Madrid haya propuesto enviar a juicio al Real Madrid y al administrador único de la sociedad que gestiona el estadio al apreciar indicios de un delito contra el medio ambiente en los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha trasladado el respeto por el pronunciamiento judicial para recordar que "no afecta al Ayuntamiento de Madrid en la medida en la que ninguna persona de este Ayuntamiento está implicada en él mismo".

"Entendemos que el estadio Santiago Bernabéu es un espacio extraordinariamente relevante para la ciudad, icónico en lo deportivo, también en cuanto a otros posibles usos, pero que siempre tiene que darse el cumplimiento de la legalidad en todo lo que se desarrolle en la ciudad de Madrid. Así lo hemos venido reflejando siempre y cuando se ha producido un incumplimiento, lógicamente lo que se ha hecho es sancionar ese incumplimiento", ha señalado.

Tras insistir en que el Bernabéu es "un centro especialmente relevante para la ciudad de Madrid" y espera "que se concluya con una solución que sea favorable para todos".