El Gobierno municipal lamenta que no se les haya escuchado para destinar parte de Tabacalera a vivienda

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha lamentado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ministerio de Cultura no haya escuchado la propuesta para destinar parte de Tabacalera a vivienda, una demanda de la que no han obtenido "ninguna respuesta".

Los vecinos de Lavapiés recuperarán a finales del año Tabacalera para el tejido vecinal y asociativo del barrio con dos espacios en el complejo cedidos por el Ministerio de Cultura, titular del inmueble. El departamento que dirige Ernest Urtasun ha llegado a ese acuerdo con representantes del colectivo Remontada Tabacalera, tras meses de trabajo conjunto, y en virtud del mismo estos dos espacios pasarán a estar gestionado por el Centro Social Autogestionado La Tabacalera.

"Las conversaciones con el Gobierno de España en esto, como en otras cosas, no es que no sigan, es que no existen y, por lo tanto, no nos han hecho ningún caso, como no nos lo hacen en casi nada de lo que le planteamos. Nosotros entendemos que es un espacio que es extraordinariamente útil y que podría ser muy aprovechable para distintos proyectos", ha contestado Sanz a la prensa.

Además de proyectos culturales, Tabacalera "también podría dar una solución a los problemas de vivienda". "Así se lo hemos planteado pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Yo les pediría que, por un mínimo de decoro institucional, al menos contestaran a las propuestas del Ayuntamiento de Madrid", ha demandado la vicealcaldesa al equipo de Urtasun.