El Gobierno municipal responsabiliza a Sánchez de los resultados de España en PISA y reclama más "cultura del esfuerzo"

Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha responsabilizado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de los resultados obtenidos por España en el 'Informe PISA 2025' y ha reclamado un cambio de modelo educativo basado en la "cultura del esfuerzo" y la lectura.

En declaraciones a los medios desde el entorno del Colegio Paraíso Sagrados Corazones, Fernández ha expresado su "preocupación" por unos datos que ha calificado de "gravísimos" y ha sostenido que la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) ha situado a España "en los niveles más tristes de toda su historia".

"La ley de reforma educativa del Gobierno de Sánchez nos ha llevado a los peores datos de educación que se recuerdan en España", ha afirmado el delegado, quien ha señalado que los resultados deben provocar una reflexión sobre el actual sistema educativo.

A su juicio, las calificaciones reflejan "el fracaso de Sánchez" y de los diferentes ministros de Educación de sus gobiernos. Por ello, ha defendido "la necesidad de un cambio en el modelo educativo" que conceda un mayor peso al esfuerzo y a la comprensión lectora.

"La cultura del esfuerzo debe estar verdaderamente presente y leer debe ser la base de todo, porque sin leer no hay cultura y sin leer no hay libertad", ha subrayado.

DESCENSOS EN CIENCIAS, LECTURA Y MATEMÁTICAS EN ESPAÑA

El 'Informe PISA 2025' otorga a España 477 puntos en Ciencias, 451 en Lectura y 457 en Matemáticas. El resultado español queda por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las tres competencias.

España ha pasado de 493 puntos en Ciencias en 2015 a 477 en 2025. El estudio también recoge una caída de 23 puntos en Lectura y de 16 puntos en Matemáticas entre las ediciones de 2022 y 2025.

El informe constata el descenso del rendimiento, aunque no lo atribuye a una ley educativa concreta. Entre las posibles causas menciona los cambios en los hábitos de lectura, el uso más intensivo de dispositivos digitales, la disminución de la atención, las secuelas de la pandemia, el absentismo, la mayor diversidad de las aulas y las necesidades de apoyo del alumnado.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha obtenido la puntuación más alta de España en Ciencias y Matemáticas y se ha situado en segunda posición en Lectura, a dos puntos de Asturias, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En concreto, los estudiantes madrileños alcanzan 495 puntos en Ciencias, 477 en Matemáticas y 469 en Lectura.

PISA 2025 ha evaluado a unos 760.000 estudiantes de entre 15 y 16 años pertenecientes a 90 países. En España participaron cerca de 30.000 alumnos de 956 centros educativos.