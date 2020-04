Gobierno municipal trasladará hoy a la oposición una hoja de ruta a consensuar con dos mesas, social y económica

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a trasladar este mismo jueves a los grupos de la oposición la "hoja de ruta", el documento base para alcanzar pactos encaminados a la reconstrucción de la ciudad tras la cuarentena, y que estará definida por dos mesas, una social y otra económica.

Almeida se ha decantado por no avanzar a la prensa medidas concretas del documento porque, como ha defendido, primero se las van a hacer llegar a la oposición.

El anuncio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno llega después de que la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, le haya espetado tanto a él como a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que "se apliquen las mismas críticas que, con razón están haciendo al Gobierno de España" porque no les están informando de las medidas que se irán adoptando en la desescalada, de las que se están enterando a través de la prensa.

Almeida ha contestado que enviarán el documento este mismo jueves en el clima de "compromiso con la oposición y diálogo" y con la esperanza de "lograr mayor grado de consenso posible". Espera que las medidas se vayan trabajando en las juntas de portavoces semanales, reconvertidas en comités de crisis, y "lo antes posible porque es lo que los madrileños se merecen".

El alcalde ha aseverado que las propuestas de la oposición serán tenidas en cuenta porque "no puede ser una hoja de ruta cerrada". "Si no no sería un acuerdo sino una imposición. No queremos actuar así", ha indicado.