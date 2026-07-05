Gobierno prevé que la lista de espera de dependencia en Madrid caerá en 11.500 personas en 2027 con su nueva inversión

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que la lista de espera para acceder a una prestación por dependencia en la Comunidad de Madrid se reducirá en 11.500 personas hasta finales de 2027 con su nueva inversión aprobada.

Según han informado desde el Gobierno central, con la nueva transferencia para financiar el sistema de la dependencia, la región podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un 94,17%.

"Este 94,17% se traduce en que, en solo un año y medio, la Comunidad de Madrid podría conseguir que 11.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva. Un descenso récord que se produce en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia", han destacado.

De este modo, a finales de 2027, la Comunidad de Madrid dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 60.900 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 27,84% respecto a 2025, y una cifra total de 279.560 personas atendidas dentro del sistema.

Estas estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías que el Gobierno de España aprobó la semana pasada y que han implicado que "se duplique" la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de la comunidades autónomas para la gestión de la dependencia en cada territorio.

"MEJORA EN LA CALIDAD"

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027, han recalcado desde el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy.

Además de la reducción de las listas de espera y del aumento en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una "mejora en la calidad" de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia.

En este sentido, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las comunidades autónomas es "estructural".

"Las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos", han remarcado desde el Ejecutivo central.