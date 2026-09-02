'Good Morning Spain' desembarca en Madrid de la mano de Canal 33 TV

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV de Madrid comienza este mes de septiembre una nueva temporada marcada por grandes estrenos y novedades, entre ellas la llegada a la televisión local madrileña de 'Good Morning Spain', el innovador magazine semanal en inglés creado para ayudar a la comunidad internacional a conectar con España.

El programa, que comenzará a emitirse en Madrid a partir del 7 de septiembre, tiene una hora de duración, podrá verse todos los lunes a las 10.00 horas y contará con redifusiones a lo largo de la semana.

Producido y presentado por la periodista británica Nicole King, 'Good Morning Spain' alcanzará este mes de septiembre su programa número 151 y celebrará el próximo 28 de septiembre su tercer aniversario. El espacio se graba semanalmente en los estudios ubicados en el Hard Rock Hotel de Marbella.

El programa combina cultura, gastronomía, destinos y estilo de vida en España con información práctica sobre cuestiones legales, vivienda, salud y vida cotidiana, y tiene como lema 'Helping people connect with Spain', con el objetivo de ayudar a residentes y visitantes internacionales a conocer y disfrutar mejor del país.

Al mismo tiempo, el espacio ofrece al público español una fórmula para practicar inglés y descubrir España a través de la mirada de la comunidad internacional que reside o pasa temporadas en el país. "Los residentes internacionales viven aquí, compran viviendas, crean empresas, forman familias y participan en sus comunidades. Good Morning Spain pretende ayudar a conectar este importante público internacional con España", explica Nicole King.

La llegada del programa a la capital de España coincide además con un momento de fuerte presencia internacional en la región. Durante los primeros seis meses de 2026, Madrid recibió más de 5,6 millones de visitantes, de los que 3,34 millones, un 59%, procedían de mercados internacionales. Además, más de un millón de residentes aquí han nacido fuera de España, lo que representa un 30,5% de la población.

CANAL 33 Y RADIO INTERCONTINENTAL REFUERZAN SU PROGRAMACIÓN

La nueva temporada llega también con una programación reforzada en Canal 33 Madrid y Radio Intercontinental, que amplían su colaboración con nuevos espacios y contenidos compartidos entre televisión y radio.

La música tendrá un especial protagonismo, con programas dedicados a los grandes éxitos y artistas de las décadas de los 60, 70, 80 y 90, recuperando canciones que forman parte de la memoria de varias generaciones.

La oferta se completa con programas de actualidad, entrevistas, cultura y contenidos vinculados a Madrid, consolidando la apuesta de ambos medios por una programación cercana, plural y de servicio a sus espectadores y oyentes.

Con esta renovación, Canal 33 y Radio Intercontinental afrontan la nueva temporada reforzando sus sinergias y su apuesta por contenidos comunes en radio y televisión.