Gran despliegue policial en el juicio por una macrooperación antidroga en Marconi con una veintena de acusados

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Los procesados pactan penas con la fiscal de hasta cuatro años y medio de cárcel con suspensiones de condena

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado esta mañana un gran dispositivo policial en la Audiencia Provincial de Madrid por el juicio que se celebra contra una veintena de acusados detenidos en una macroperación desarollada en marzo de 2023 contra el menudeo de droga en Usera y Villaverde, con especial incidencia en el barrio de San Cristóbal y en el polígono de Marconi.

De los 27 acusados, dos de ellos se encuentran en rebeldía y la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sendos autos de busca y captura contra ellos, según han informado fuentes jurídicas. Se les acusa de delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

Los acusados, menos uno, han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal con penas de hasta cuatro años y medio de cárcel ante el reconocimiento de los hechos. Muchos de ellos han logrado la suspensión de condenas al estar sometidos a tratamientos de drogodependientes por ser toxicómanos.

En la sesión de esta mañana, agentes que intervinieron en la operación policial han detallado los indicios que pesan sobre los encausados, entre ellos sobre todo las escuchas telefónicas y las vigilancias que se realizaban en la zona.

En el operativo policial, coordinado por la unidad de Policía Judicial del distrito, participaron unos 250 agentes de distintas unidades de la Jefatura Superior de Policía de Madrid entre las que se encontraban las unidades de intervención policial (UIP), guías caninos, caballería, medios aéreos y el grupo operativo de intervenciones técnicas.

Un total de 25 personas fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y robo con violencia y otras siete personas por estancia irregular en el territorio nacional.

Asimismo, se realizaron un total de 16 entradas y registros de manera simultánea en las que se intervino sustancias estupefacientes como cocaína, heroína, marihuana y hachís así como tres vehículos, más de 40 teléfonos móviles, armas blancas, dinero en efectivo y útiles para la preparación y distribución de la droga.

Uno de los puntos del operativo se centró en un asentamiento chabolista del polígono Marconi de Villaverde, donde tras los registros grúas derribaron infraviviendas donde se vendía droga.