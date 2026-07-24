El gran incendio forestal de la Sierra Oeste mantiene cortadas siete vías de la red madrileña

Dos coches de la Guardia Civil, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al niv - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gran incendio forestal de la Sierra Oeste mantiene este viernes por la tarde cortadas al tráfico siete carretereas de la red autonómica madrileña en la zona afectada, según ha informado la Comunidad de Madrid mientras continúa al amplio dispositivo de extinción de las llamas.

Las principales afecciones se concentran en el entorno de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Aldea del Fresno y Chapinería, donde permanecen cerrados varios accesos a dichas localidades por motivos de seguridad.

En concreto, continúa cortada en ambos sentidos la M-507, entre los kilómetros 18,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado; la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo; la M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, a la altura de San Martín de Valdeiglesias; y la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Además, permanece cerrada al tráfico en sentido creciente la M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa; la M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería, en sentido decreciente hacia Colmenar del Arroyo; y la M-512, entre los kilómetros 13,5 y 22, desde el cruce con la M-539 hasta la M-501.

La Dirección General de Carreteras mantiene desplegado un dispositivo formado por 20 efectivos, seis pertenecientes al propio organismo autonómico y otros 14 de las empresas encargadas de la conservación de la red viaria.

Los cortes se producen mientras el incendio continúa movilizando un amplio operativo de emergencias y mantiene evacuaciones, confinamientos y restricciones de movilidad en varios municipios del suroeste madrileño por el incendio de la Sierra Oeste, confluencia de los originados en los últimos días en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

UN ACCIDENTE EN LA A-42 Y TRÁFICO LENTO SALIDA MADRID

A los cortes por el fuego se suma un accidente registrado en la A-42 a la altura de Casarrubuelos, que provoca hasta 6 kilómetros de retenciones, y tráfico lento en las principales autovías de salida de Madrid, coincidiendo con los desplazamientos del fin de semana.

Con información de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 17.30 horas, las dificultades circulatorias en la A-1 se concentraban en el entorno del Circuito del Jarama, mientras que en la A-3 se registraba tráfico lento a la altura de Rivas-Vaciamadrid y Fuentidueña del Tajo. En la A-5, retenciones en el entorno de Navalcarnero y en la A-6, tráfico lento a la altura de Majadahonda y Las Rozas.

Se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje, utilizar itinerarios alternativos y evitar la circulación por las zonas afectadas por los incendios