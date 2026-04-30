Grave un ciclista de 74 años en Alcalá de Henares al caer y golpearse en la cabeza con una piedra. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años ha resultado herido grave tras caer de su bicicleta y golpearse la cabeza por la tarde en la carretera de Zulema de la localidad de Alcalá de Henares.

La llamada al 112 se ha producido a las 17 horas de este jueves y a la llegada del Summa112 el herido se encontraba en parada cardiorrespiratoria con un traumatismo craneoencefálico severo, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El hombre se ha recuperado de la parada tras las maniobras de reanimación avanzadas del equipo sanitario, iniciadas por un testigo del accidente. Después de ser intubado y estabilizado se le ha trasladado en un helicóptero del Summa112 al Hospital 12 de octubre en estado grave. En el accidente no ha habido ningún vehículo implicado.