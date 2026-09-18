Grave un motorista tras sufrir un accidente en la M-31 y ser localizado ocho horas después

Accidente de moto en la M-31 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 31 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente con su moto en la M-31, a la altura del kilómetro 2, en sentido salida, en el distrito de Villa de Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente se produjo sobre la medianoche, cuando el motorista salió despedido unos diez metros y quedó tendido en una zona de escasa visibilidad.

El joven permaneció en el lugar durante aproximadamente ocho horas, hasta que fue localizado por personal de conservación de carreteras, que dio aviso de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de SAMUR-Protección Civil, que atendieron al motorista, quien presentaba una fractura en un miembro inferior y otra en un miembro superior, posible fractura de pelvis y otros traumatismos.

Los sanitarios estabilizaron al herido y lo trasladaron en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Agentes de la Policía Municipal de Madrid acompañaron el convoy sanitario durante el traslado. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.