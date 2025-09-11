Grave tras sufrir quemaduras en el 45% de su cuerpo al incendiarse un líquido inflamable

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras sufrir quemaduras en primer y segundo grado en el 45% de su cuerpo en un accidente doméstico ocurrido en una vivienda en Fuentidueña del Tajo, ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso de un accidente en domicilio sobre las 18 horas en el barrio de Pedrel. Las heridas han sido provocadas al incendiarse un líquido inflamable.

El fuego no ha tenido desarrollo por lo que los Bomberos de la Comunidad de Madrid únicamente han realizado tareas de revisión de la vivienda y prevención.