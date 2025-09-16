Graves dos bomberos en la extinción de un incendio en la cocina de un restaurante en Colón

Un camión de bomberos entre el humo procedente del incendio del restaurante ‘Ñaño Madrid’, en la calle Amador de los Ríos, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La cocina del restaurante de comida peruana 'Ñaño Madris' ha sufrido un incendio a m - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid han resultado heridos graves durante la extinción de un incendio en la cocina en un restaurante en Colón, ha informado Emergencias Madrid.

El fuego se ha originado en la cocina de un restaurante situado en la calle Amador de los Ríos y ha provocado una gran cantidad de humo y calorías en el interior del local. Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a seis efectos de los bomberos, dos de ellos graves.

Concretamente, según han destacado a Europa Press fuentes presenciales, se trata del restaurante especializado en comida ecuatoriana Ñaño Madrid.