El grupo Hakuna actuará el lunes desde el balcón de la Real Casa de Correos por Navidad

Archivo - Ambiente durante el concierto de Hakuna Group en el Auditorio Miguel Ríos, a 6 de septiembre de 2025, en Rivas Vaciamadrid, Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad en Sol de la Comunidad de Madrid contará el próximo lunes con la participación especial del grupo Hakuna Group Music a partir de las 18 horas, como parte de la programación de Villancicos en Sol.

La previsión es que los madrileños que lo deseen, hasta completar aforo, podrán asistir a la interpretación en directo, desde el balcón de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, de cinco de los temas más representativos de este movimiento, nacido en 2012 con un repertorio que "combina música, fe y juventud", ha indicado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Unas 3.200 voces de 65 coros escolares están actuando por las mañanas de los días lectivo por la Navidad. Por las tardes se suman los integrantes de 16 escuelas y conservatorios de música y danza, que llevan al escenario piezas de cámara, una Big Band, una zambombada flamenca, un concierto dramatizado y un coro góspel, entre otras propuestas.