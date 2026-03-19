Grupo Insur inaugura su edificio de oficinas Elever en Las Tablas

Inauguración del edificio Elever en Las Tablas - GRUPO INSUR

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur ha inaugurado este jueves su nuevo edificio de oficinas Elever, en el barrio de Las Tablas de la capital, un proyecto en el que la compañía inmobiliaria ha invertido 44 millones de euros y que cuenta con una superficie total alquilable de 9.990 metros cuadrados.

El acto de inauguración, realizado en colaboración con Cushman & Wakefield, consultora encargada de la comercialización del activo, ha reunido a más de 60 agentes comercializadores y profesionales del sector inmobiliario de la capital.

"La inauguración de Elever representa un paso relevante dentro de nuestra estrategia de crecimiento en el segmento de oficinas prime. Apostamos por edificios que no solo destacan por su calidad constructiva y su ubicación estratégica, sino también por su capacidad para mejorar la experiencia laboral y el bienestar de las personas que los utilizan cada día", ha subrayado el director de promoción terciaria de Grupo Insur, Enrique Ayala.

De la mano de Fenwick Iribarren Arquitectos, el nuevo edificio dispone de una superficie total alquilable de 9.990 metros cuadrados en el entorno empresarial de Las Tablas, en las inmediaciones de Madrid Nuevo Norte, uno de los proyectos de transformación urbana más relevantes de Europa.

Concebido para redefinir los espacios de trabajo, los espacios del edificio destacan por ser abiertos y diáfanos, con el 90% de luz natural, y se complementan con más de 2.200 metros cuadrados de terrazas y más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes.

Contará además con 234 plazas de aparcamiento, 80 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de climatización y ventilación de última generación, así como de espacios destinados a la salud y el bienestar.

Su ubicación privilegiada, con conexiones a la M-30, M-40, M-11, y A-1, así como un rápido acceso al Paseo de la Castellana y al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, es un reclamo para empresas nacionales e internacionales que buscan ubicaciones estratégicas en la capital.

"Con Elever damos respuesta a las nuevas demandas de las empresas que buscan espacios sostenibles, flexibles y preparados para el futuro del trabajo", ha destacado Ayala. En este sentido, el edifico ha sido diseñado como un concepto arquitectónico que prioriza la flexibilidad, la sostenibilidad y la calidad del entorno laboral.

Cuenta así con altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad, avalados por certificaciones internacionales como LEED Platino, WELL Platino y WiredScore Oro, que garantizan tanto el rendimiento ambiental del inmueble como la conectividad digital y el bienestar de sus usuarios.

Además, el inmueble concibe sus terrazas y espacios exteriores como zonas de descanso, colaboración y reunión informal, con la idea de favorecer la interacción entre los equipos y aportando un valor diferencial a la experiencia laboral.

Con este tipo de iniciativas, según ha subrayado, Grupo Insur "continúa consolidando su posicionamiento como un actor clave en el desarrollo de edificios innovadores, sostenibles y preparados para responder a las necesidades de las empresas y de las nuevas formas de trabajar".

Actualmente, la compañía está desarrollando otros dos edificios de oficinas en España, incluido 'Elever, junto con otros dos proyectos en Málaga capital. En la capital, Grupo Insur también avanza en el desarrollo de un proyecto hotelero en Valdebebas, "ampliando así su presencia y contribución al crecimiento del sector terciario en uno de los polos urbanos con mayor dinamismo de la capital", ha indicado el grupo.